Corsa alla Spada, ecco la sfida più attesa

Termina domani la 43ª edizione della Corsa alla Spada e Palio con il grande corteo storico, la staffetta rosa, la corsa alla spada e l’assegnazione del palio al terziero vincente. Dopo dodici giorni di festa si arriva alla gara vera, preceduta da giorni intensi di allenamento per i trenta atleti e le trenta staffettiste di Sossanta, Di Mezzo e Muralto che dovranno affrontare l’impervio tracciato storico, quello che da San Venazio attraversa il centro storico della città fino ad arrivare a Santa Maria in via, dove è posta la spada proprio davanti ad Andrea Spaterna, presidente dell’ente Parco nazionale dei Monti Sibillini, che insieme con sua moglie Ilaria Moretti impersonerà la coppia più rappresentativa della casata Varano, quella di Giulio Cesare e Giovanna Malatesta. L’inizio è previsto per le 14.45. A seguire la gara e a sfilare insieme con i figuranti locali nel loro massimo splendore e i tanti popolani, ci saranno delegazioni di importanti rievocazioni storiche d’Italia: gli Sbandieratori e musici Città di Foligno, la Compagnia del Grifoncello di Perugia, i Difensori della Rocca di Imola, gli Arcieri del Borro di Figline Valdarno, la Militia Bartholomei di Castelraimondo e un gruppo del Palio di San Giovanni Battista di Fabriano. Ci sarà anche l’assegnazione del Palio di Sant’Ansovino degli Arcieri De Varano che si sono sfidati domenica scorsa, gli armati e gli sbandieratori e i Tamburini "Emma Magini" della Corsa alla Spada e Palio con le loro straordinarie coreografie.

Il corridore più bravo avrà per sé la spada, bellissimo manufatto realizzato dai fabbri Reversi di Muccia e donato dalla Pasta fresca Da Luciana, ma il lavoro di squadra sarà premiato dall’assegnazione del palio al terziero di appartenenza. Stesso lavoro di squadra per il terziero di appartenenza sarà quello delle ragazze della staffetta, che si contenderanno il Palio di Santa Camilla. La città è pronta per accogliere chi desidera seguire l’evento in presenza. A piazza San Venanzio, dove inizierà la manifestazione, e a piazzale Clodio dove si terrà la cerimonia di premiazione, l’ingresso è libero e gratuito e i maxi schermi installati permetteranno di seguire tutta la festa. Ingressi contingentati e a pagamento per motivi di sicurezza in piazza Cavour, in piazza Caio Mario, in piazza Garibaldi e in piazza Umberto I. I braccialetti sono in vendita al prezzo di 5 euro alla Proloco di Camerino oppure direttamente ai varchi.