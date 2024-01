"Corsi Cavour e Cairoli, servono più controlli"

Maggiori controlli lungo corso Cairoli e corso Cavour. Li chiede il consigliere comunale del Pd Alessandro Marcolini, con una interrogazione all’amministrazione. "Corso Cavour e corso Cairoli sono tratti stradali altamente trafficati – scrive il consigliere Dem –. Si tratta di due delle principali vie della città. In alcuni momenti, come apparso anche di recente nella cronaca, il traffico è talmente elevato da creare forti disagi, sia per gli utenti della strada che per i pedoni, soprattutto durante le ore di punta e durante gli orari di ingresso e uscita delle scuole, anche a causa di veicoli in sosta in zone vietate. Sarebbe dunque opportuno un intervento mirato". Il consigliere chiede all’amministrazione se abbia in programma "l’adozione di qualche misura ad hoc per risolvere il problema, magari predisponendo in loco anche una costante presenza di forze di polizia".