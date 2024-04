Corso di informatica sul rinnovo delle patenti

Martedì, dalle 16 alle 18 all’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti, si terrà il corso di informatica: "Rinnovo patenti: il Portale dell’automobilista e pagamenti con PagoPa". Il corso è finalizzato allo studio della piattaforma PagoPa per consentire al cittadino di effettuare pagamenti online. Durante il corso sarà illustrato un caso d’uso di grande rilevanza: il Portale dell’automobilista che consente di usufruire dei servizi online della motorizzazione civile e di scaricare diversi avvisi di pagamento tra cui quelli per il rinnovo della patente. La partecipazione richiede una discreta conoscenza nell’uso di computer e/o cellulare, della navigazione Internet, nonché una conoscenza base degli argomenti che si tratteranno. Per partecipare al corso, che è gratuito, non è necessario prenotarsi. Basterà recarsi in biblioteca prima del suo inizio e si verrà iscritti sul momento.