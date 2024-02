Corso di potatura all’istituto agrario

Riprendono i corsi hobbistici per adulti all’istituto agrario "Garibaldi". Il 7 marzo, alle 14.30, al via il corso dedicato a "Potatura delle piante da frutto", due incontri teorico-pratici seguiti da tre successivi incontri sulla potatura della vite. Il 17 e il 23 aprile è la volta del "Riconoscimento e raccolta di erbe spontanee", mentre nel mese di maggio sono previsti tre incontri dedicati a balconi e giardini fioriti. Per avere informazioni su costi e iscrizioni è possibile contattare l’istituto allo 0733.262036 o scrivere una mail a mcis00900d@istruzione.it. È necessario iscriversi entro le scadenze stabilite per ciascun modulo. La modulistica è disponibile sul sito www.iisgaribaldimacerata.edu.it.