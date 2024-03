Corso di primo soccorso nella sede della Croce Verde

Al via il corso per diventare volontario della Croce Verde di Civitanova, da sempre in prima linea per aiutare gli altri. Giovedì 11 aprile, nella sede dell’associazione in via Aldo Moro 53, nella zona sud della città, comincia il corso di primo soccorso: un corso gratuito per aspiranti volontari soccorritori. Un modo per prendere conoscenza e dimestichezza con le tecniche e le manovre di primo soccorso e un primo step per diventare volontario ed entrare a fare parte della grande famiglia della Croce Verde: un gruppo di persone pronte a mettere a disposizione il proprio tempo libero per aiutare il prossimo nelle situazioni di emergenza e di difficoltà. L’appuntamento è giovedì 11 aprile, alle 21.15. Per tutte le informazioni e per fare le iscrizioni rivolgersi al numero della sede della Croce Verde 0733.816244 oppure scrivere una email all’indirizzo croceverdecivitanova@libero.it.