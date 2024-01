Corso per l’affido dei minori

Riprende a Recanati il ciclo di incontri per la formazione di una rete di famiglie disponibili ad affidi temporanei di minori e supporto in casi di difficoltà grazie alla disponibilità dell’Associazione "La Goccia OdV" con una lunga esperienza nel campo dell’affidamento e delle adozioni. "Ci sono molti modi per rendersi utili alla comunità e per prevenire situazioni di disagio o sostenere quelle in cui il disagio si è già manifestato – sottolinea il sindaco, Antonio Bravi –. Per questo abbiamo aderito alla proposta sostenendo l’offerta di un percorso di formazione dedicato a tutti i nostri concittadini che abbiano desiderio di rendersi utili, qualche ora alla settimana oppure molto di più, nell’aiuto a bambini le cui famiglie si trovino in situazione di difficoltà all’accudimento, a volte per motivi di salute, a volte per temporanee assenze, a volte per ingiunzione del tribunale dei minori". Il corso di formazione ha l’intento di avere tutte le indicazioni necessarie fino alla possibilità di arrivare a decisioni più significative come quella di diventare una famiglia affidataria o adottiva. Gli incontri si terranno alla mediateca in Corso Persiani sabato 3 e 17 febbraio e 2 marzo dalle 9.30 a mezzogiorno. La partecipazione agli incontri è libera e non comporta in prima istanza la disponibilità a candidarsi, per partecipare è necessario iscriversi entro il 31 gennaio inviando una mail a centroservizi@lagocciaonlus.it oppure un messaggio whatsapp al 334.9532851. Durante gli incontri saranno presenti famiglie che hanno esperienza di accoglienza o affido, per raccontare il loro percorso decisionale e la loro quotidianità. "Avere adulti che desiderino formarsi alla opportunità di offrire sostegno e accoglienza è un progetto che ci sentiamo di far nostro con grande interesse", afferma l’assessora alle Politiche Sociali, Paola Nicolini.

Antonio Tubaldi