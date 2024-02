Corso su internet e digitale. Lezione gratuita domani mattina

Continuano i corsi della Regione e del Dipartimento Transizione digitale della Presidenza del Consiglio sull’educazione ai servizi informatici e digitali interattivi. La prossima lezione si terrà domani, dalle 10, nella sala lettura, ex centrale, area verde Ponte del diavolo, e il tema sarà sui social media. Il corso, completamente gratuito, fa parte del percorso formativo Bussola Digitale, finanziato con i fondi del Pnrr, appositamente predisposto per far conoscere agli utenti meno esperti gli strumenti necessari ad esercitare i loro diritti di cittadinanza digitale, ma anche per consolidare le competenze digitali degli utenti più avanzati. Insomma, un modo per far sì che sempre più cittadini, giovani e meno giovani, facciano un uso più consapevole dei social media. Chiunque può partecipare, non è necessario possedere alcuna competenza specifica. Per partecipare ci si pot da prenotare recandosi personalmente al Punto di Facilitazione Digitale presso la ex centrale del ponte (area verde Ponte del diavolo) o chiamando il numero 370 3733992.