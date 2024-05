Corteo e intervento dei sindacati

Tutto pronto stamattina per celebrare a Porto Recanati la ricorrenza del primo maggio, ovvero la "Festa dei Lavoratori". Il programma comincerà alle 9.30 con il ritrovo davanti all’ex cine-teatro Kursaal. A seguire la benedizione delle corone d’alloro, di cui una sarà deposta al Castello Svevo in memoria dei Caduti sul lavoro. Subito dopo ci sarà la partenza del tradizionale corteo per le vie del centro urbano, che si concluderà con la deposizione di un’altra corona in mare per i pescatori caduti durante lo svolgimento del loro lavoro. Mentre alle 10.30, in piazza Brancondi, è previsto il saluto del sindaco Andrea Michelini che sarà seguito dall’intervento di Filomena Palumbo, rappresentante della segreteria provinciale del sindacato Uil. Alla cerimonia non mancherà nemmeno l’esibizione dei musicisti del corpo bandistico cittadino "Giuseppe Verdi". La cittadinanza è invitata a partecipare.