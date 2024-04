Corteo e omaggio alle vittime

Montecassiano celebra l’anniversario della Liberazione. Oggi alle 9.15 ci sarà la partenza con trasporto pubblico dalla porta Armando Diaz. Alle 9.30 saranno effettuate l’alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro a Valle Cascia nel luogo dell’eccidio del 30 giugno 1944. Alle 10.15 nella chiesa collegiata Santa Maria Assunta sarà celebrata la messa in suffragio dei caduti. Seguiranno, a partire dalle 11, lo scoprimento della lapide per l’ottantesimo anniversario della Liberazione, il corteo con la deposizione della corona d’alloro sotto il loggiato di Palazzo dei Priori in piazza Unità d’Italia e la deposizione della corona d’alloro al civico cimitero. Poi al piazzale Giorgi ci sarà la commemorazione delle vittime del nazifascismo legate a Montecassiano con "Riflessioni e pensieri" a cura degli allievi dell’Isc Cingolani.