Cortile degli ex licei a Tolentino: Ora c'è l'Ordinanza

Ora è ufficiale. Con un’ordinanza della Polizia locale di Tolentino, vengono istituiti nuovi stalli di sosta temporanei al cortile interno degli ex licei, in via Tambroni. Diciannove stalli sono regolamentati a limitazione temporale (sessanta minuti), tredici sono riservati all’ufficio postale dalle 8 alle 18 (dalle 18 tutti i mezzi in dotazione a Poste Italiane verranno spostati al parcheggio multipiano di viale Matteotti).

Dalle 18 alle 8 della mattina potranno essere utilizzati dai residenti. Inoltre quattro stalli di sosta sono riservati ai mezzi della Polizia locale e altri quattro ai mezzi in dotazione al Comune del Tolentino. "La sosta negli stalli gialli sarà consentita anche ai possessori di apposito contrassegno residenti", precisa il comando di Polizia locale. "La presenza di numerosi cantieri e non ultimo l’apertura di quello di Palazzo Europa per i lavori di riparazione dei danni sisma 2016 – viene spiegato nel documento, in premessa – hanno ridotto notevolmente gli spazi fruibili alla sosta in tutto il centro storico e nella zona compresa tra via Tambroni e piazza dell’Unità". L’ordinanza è subordinata all’approvazione della proposta di delibera dell’altro giorno.