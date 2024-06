Costituzione in versione speciale, il regalo per gli studenti del liceo artistico Cantalamessa

Il prefetto Isabella Fusiello ha partecipato all’ultimo giorno di scuola al liceo artistico "Cantalamessa" per consegnare una copia "particolare" della Costituzione italiana ai ragazzi del quinto anno, che si preparano ad affrontare gli esami di Stato e ad uscire dal percorso scolastico della secondaria superiore. È stata un’occasione importante per gli studenti, in quanto, come ha sottolineato il prefetto Fusiello, ha concretamente avvicinato i ragazzi a quelle istituzioni che sentono ancora come lontane e che devono invece imparare a percepire, come tutti i cittadini, come enti che esistono proprio per consentire a tutti di godere dei propri diritti e di vivere appieno la propria cittadinanza. Il volume presenta la Costituzione in una forma commentata con disegni e lavori artistici preparati proprio dagli studenti.