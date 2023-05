"Costruiamo una città": perfetta esecuzione degli studenti

Il teatro Lauro Rossi di Macerata ha aperto le porte a una bellissima manifestazione che ha visto protagoniste due scuole cittadine, il convitto nazionale Leopardi e l’istituto comprensivo Alighieri che hanno partecipato al progetto dell’Associazione Musicale Appassionata, dando vita al percorso "Musica in classe". In pratica, sono stati coinvolti i ragazzi e i docenti delle due scuole, i quali hanno eseguito un’opera musicale del compositore tedesco Paul Hindemith, "Costruiamo una città". E si tratta di una partitura, scritta nel 1930, che è stata rielaborata e adattata per l’organico strumentale e vocale degli alunni della scuola media, grazie al maestro Luca Mengoni. A completare la performance, ci hanno pensato le docenti dell’istituto Alighieri che hanno ampliato i contenuti narrativi dei brani musicali, elaborando una un’azione scenico-teatrale affidata alla regia di Ada Borgiani e Romina Ercoli. Ma non solo: per il convitto Leopardi, il concerto di fine anno scolastico è stata l’occasione per presentare il lavoro dagli alunni delle classi prime e seconde dell’indirizzo musicale. E gli studenti si sono esibiti con un vasto repertorio del novecento, che spaziava dalle note di Forbidden Colors del maestro Sakamoto ai Pirati dei Caraibi di Hans Zimmer. Mentre i ragazzi più esperti delle classi terze si sono dedicati per intero all’opera di Hindemith. Ad aprire il concerto, ci sono state le parole del vicesindaco Francesca D’Alessandro che ha portato di tutta l’amministrazione comunale. Invece, a introdurre il progetto, ci ha pensato Roberta Ciampechini, dirigente scolastico del convitto e del liceo scientifico Galilei. Il concerto si è poi chiuso tra gli applausi e gli abbracci, e soprattutto con tanti ringraziamenti verso i professori di musica delle due scuole che hanno reso possibile lo spettacolo.