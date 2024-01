"Credito futuro", bando per le imprese

Si apre il 29 gennaio il bando per le imprese che riassume il lavoro fatto dalla Regione Marche per l’avvio della piattaforma "Credito futuro Marche". "La scelta della Regione – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico, Andrea Maria Antonini – è quella di agevolare ogni tipologia di impresa marchigiana. In particolar modo, le piccole imprese, gli artigiani e i lavoratori autonomi che si trovano spesso in difficoltà nell’accesso al credito bancario per la propria attività". Con questo spirito nasce la nuova misura Credito Futuro Marche - Fondo Nuovo Credito dedicata all’accesso al credito per le micro, piccole e medie imprese marchigiane per cui la Regione Marche ha stanziato 20 milioni di euro. Una somma inziale che verrà implementata, fino ai 90 milioni previsti da budget, in base alle risposte e alle necessità delle aziende. Info: www.creditofuturomarche.it.