Crescenzi danza e segna. Chiesanuova è seconda

: Fatone, Molinari, F.Carnevali, Badiali (38’st Morettini), Canavessio, Monteneri, Pasqui (2’st Dutto), Trabelsi (11’st Mongiello), Sbarbati (33’st Defendi), Bonifazi (21’st Crescenzi), Tanoni. All. Mobili

OSIMANA: Santarelli, Falcioni (32’st Baiocco), Mosquera (44’st N.De Angelis), Borgese, Patrizi, Micucci, Fermani, Straccio (35’st Pasquini), Montesano (10’st Colonnini), Bambozzi (44’st M.De Angelis), Alessandroni. All. Aliberti Arbitro: Latuga di Pesaro

Reti: 38’st Crescenzi

Note: spettatori 350; espulso al 45’ Molinari per doppia ammonizione: ammoniti Molinari, Montesano, Colonnini, Patrizi; corner 3-3; recupero 2’e 5’

"Dai ragazzi noi ci creDiamo". Il coro parte dai tifosi Crossroad, lo scriviamo con D maiuscola, quando a Villa San Filippo è appena cominciata la festa per l’exploit dell’infinito Chiesanuova, capace di stendere 1-0 l’Osimana all’83’ pur avendo giocato tutta la ripresa con l’uomo in meno! Un epilogo clamoroso ma non incredibile per quanto si è visto in campo, perché la squadra dell’ex Mobili ha meritato la grande gioia per qualità del gioco, per idee e coraggio pure in 10, mentre l’Osimana –in parte giustificata dalle assenze- è stata brutta e senza brillantezza. La quinta affermazione di fila dei biancorossi, frutto anche dei cambi di spessore, tiene acceso e fortissimo il sogno serie D in questo avvincente finale di Eccellenza tutto maceratese.

A 180’ dalla fine il Chiesanuova si riprende il secondo posto (differenza reti migliore rispetto al Montefano) e resta a 2 punti dalla capolista Civitanovese. Cronaca. Padroni di casa, si fa per dire (dopo 3 mesi di nuovo a Villa San Filippo) con il 4-3-3, ospiti con il 4-2-3-1 e 6 millennials titolari. Fa tanto caldo, solo dopo il cooling break ecco le occasioni, saranno quasi tutte biancorosse. Al 28’ Trabelsi gira di testa su punizione e palla che sfiora il palo. Nemmeno 60 secondi e altro brivido, conclusione velenosa di Carnevali, Santarelli è coperto ma ci arriva, angolo. Al 39’ Sbarbati di prepotenza fisica, gran botta e ancora bravo Santarelli. Dopo appena 40 secondi della ripresa però secondo giallo a Molinari, la gara si mette male. L’Osimana sfiora la rete al 19’ con Straccio ma rimarrà un caso isolato. Il Chiesanuova invece non rinuncia e viene premiato. All’83’ Mongiello se ne va sul fondo, assist dentro dove Crescenzi la piazza e fa esplodere la tribuna. Tutto tra neoentrati. Il sogno può continuare.

Andrea Scoppa