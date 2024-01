Crescita e sostenibilità. Transizione ambientale, laboratorio per le imprese

Nasce il laboratorio Esg Marche: l’iniziativa, organizzata da Intesa San Paolo, Confindustria Macerata e Fondazione Marche, vuole supportare le imprese nei processi di transizione ambientale, sociale e digitale. Il laboratorio di "Environment social governance", che partirà in questi mesi, sarà aperto a tutte le imprese delle Marche e farà base a a Macerata presso Confindustria.

Intesa San Paolo ha messo a disposizione plafond di 8 miliardi per la circular economy e di 76 per le imprese che investono nelle rinnovabili. In sostanza, il laboratorio si pone come acceleratore per la crescita sostenibile delle piccole e medie imprese e per la creazione di valore. Avrà partner come la piattaforma industriale dedicata all’economia circolare "Circularity", "Nativa", la prima società benefit in Europa, "Ce lab", nata dalla partnership tra intesa San Paolo e Cariplo Factory e "Lexacta", che svolge attività di consulenza in ambito di Governance. Per il primo quadrimestre del 2024 sono programmati già alcuni incontri per chiarire come sfruttare al meglio, per le Pmi, i fattori Esg nelle strategie aziendali, adottare modelli di business orientati alla rigenerazione e approfondire il ruolo della filiera nel percorso di integrazione alla sostenibilità. Il progetto è stato presentato da Paolo Ceci, presidente della piccola industria Macerata, Mario Pesaresi, della Fondazione Marche, e Alessandra Florio, di Intesa San Paolo. "Aiuteremo le aziende a prepararsi per tempo a questa transizione, voluta dal Pnrr, avvalendoci di partner d’eccellenza sul territorio – dice Florio –. Siamo da sempre a fianco delle imprese e dell’ecosistema dell’innovazione". Paolo Ceci sottolinea: "Abbiamo da alcuni anni progetti legati all’economia circolare e alla transizione green in collaborazione con l’università di Camerino ed Enea". Per Mario Pesaresi, "si rinnova l’impegno per promuovere l’innovazione sul territorio marchigiano, come tra l’altro il nostro acceleratore di start up". Massimiliano Tellini, responsabile dell’area circular economy di Intesa San Paolo, ha ricordato come "l’economia circolare è il nuovo modello di economia, che sta velocemente rimpiazzando la cosiddetta economia lineare. Rispetto ai tradizionali ambiti di sostenibilità, si pone l’obiettivo di rigenerare il capitale naturale". I laboratori Esg sono un punto di riferimento per le imprese che che ambiscono a migliorare il proprio profilo di sostenibilità.