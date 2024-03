Cristina D’Avena star alla festa di San Giuseppe

Successo e premi in occasione della Festa di San Giuseppe. Si sono conclusi con lo show di Cristina D’Avena (foto), i festeggiamenti per il Santo Patrono del quartiere Risorgimento e per l’occasione c’è stata anche l’estrazione della lotteria. I vincitori: il numero 5310 si è aggiudicato un buono spesa da 5000 euro, mentre il 6638 ne ha vinto uno da mille euro. Al proprietario del biglietto 5325 va un pacco prodotti di 200 euro offerto dalla Stanhome, sede di Civitanova, mentre al 4090 un buono spesa da 150 euro offerto dal Conad F.ll Torretti di Potenza Picena. Infine, per il 4310 ecco un buono spesa offerto da Idea Brillante di Montecosaro e al 3204 un prosciutto crudo offerto dalla Ljs di Civitanova. La festa si concluderà oggi, alle 16.15, alla chiesa di San Giuseppe, con la ‘Solennità di San Giuseppe Sposo di Maria, santo rosario, vespri e la santa messa per i ‘figli in cielo’ in diretta con Radio Maria presieduta da Monsignor Armando Trasarti.