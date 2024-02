"Cristino non è solo un professore, ma un maestro. Le sue parole ci hanno trasmesso una grande forza"

Nel nostro percorso scolastico abbiamo avuto il piacere e la fortuna di incontrare il professore Giovanni Cristino, docente di musica e pianista; il suo modo di esprimersi e la sua cultura ci hanno affascinati e conquistati. La sua passione per il piano è innata, ha iniziato a suonare il suo strumento a 5 anni, forse influenzato dal programma televisivo "Bravo Bravissimo", fin dal primo momento suonare questo strumento è stato un sogno da voler realizzare. Si è diplomato al Conservatorio e non avrebbe mai pensato di diventare docente, ha frequentato corsi universitari che gli hanno permesso di avvicinarsi di più alla sua attuale carriera. Gli piace molto la professione poiché gli permette di trasmettere le sue competenze e conoscenze agli studenti. "Vivo di arte, non potrei svolgere un lavoro distante dall’insegnamento e dell’arte". È un musicista attivo e si è ispirato ad alcuni artisti come Thelonious Monk, Bach, Beethoven e John Cage. Oltre alla musica si dedica anche alla pittura, ci racconta che prima di fare il professore il suo hobby è stato fare i graffiti sui muri. Gli piace molto la letteratura e una delle sue più grandi passioni è la lettura, gli piacciono i libri di saggistica e di filosofia, ma cerca di leggere tutti i generi Ci ha confessato che alla nostra età era molto vivace, si sfogava praticando pattinaggio street. Frequentava molti corsi musicali e lezioni di chitarra. Ora sta approfondendo il pianoforte e ha ancora la necessità di imparare cose nuove. Ci ha anche spronati e accompagnati in molte attività. Le sue parole ci hanno sostenuto con carisma e trasmesso grande forza. "Vi consiglio di scendere sempre nel profondo di quello che fate, non demoralizzatevi, anzi, vedete il momento critico che vi si pone davanti come un valore necessario che vi farà crescere e arricchire!"

Daria Diaconu 2ª C