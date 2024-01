Crolla parte di edificio, chiusa la provinciale 80

Crolla parte di un edificio inagibile, chiusa la strada provinciale. Attimi di paura ieri mattina lungo la strada provinciale 80 tra Monte San Giusto e Monte San Pietrangeli quando un’automobilista si è trovata di fronte a un cumulo di mattoni crollati durante la notte precedente dalla porzione di un edificio disabitato e fatiscente che costeggia la carreggiata. Allertato immediatamente il sindaco Andrea Gentili che ha contattato la Provincia. I tecnici sono giunti sul posto e hanno transennato la strada che rimane chiusa al traffico, all’altezza del Km 2.8, cioè all’incrocio con via Piani Ete. Presenti anche i vigli del fuoco, i carabinieri e alcuni tecnici dei due Comuni che hanno dato supporto per le operazioni di logistica. E’ stato contattato anche il proprietario dell’immobile, che ora dovrà essere demolito. I tecnici della Provincia stanno lavorando per riaprire la strada il prima possibile. Fortuntamente il crollo dei mattoni si è veriicato durante la notte e non ha coinvolto alcun veicolo in transito.