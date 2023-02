Cultura e solidarietà: il premio va a Rogante

Sarà assegnato all’ ingegner Massimo Rogante il premio Città-Cultura-Solidarietà 2023, riconoscimento promosso dall’associazione Arte e rivolto ai civitanovesi che si distinguono per il loro impegno nel campo sociale e in quello culturale. La consegna è prevista martedì alle ore 17.30 al cine-teatro Cecchetti.

Lo scienziato civitanovese, dottore di ricerca in Ingegneria nucleare, è stato già insignito nel 2018 del premio “Marchigiano dell’anno” e non si distingue solo per il prestigio degli incarichi ricoperti (è componente italiano del Comitato scientifico internazionale del Centro Neutronico di Budapest, del Centro internazionale di studi sulla Sindone e altri organismi internazionali). Eccelle infatti anche come pianista, maestro di pianoforte, presidente onorario dell’ Academy Liszt Music Art e membro dell’Istituto di Fisica Nucleare della Repubblica Ceca, dell’Accademia marchigiana di Scienze, Lettere ed Arti, dell’Accademia Georgica Treiensis e dell’Accademia dei Catenati. Ha pubblicato più di 300 lavori tecnico-scientifici, è componente del Comitato editoriale di varie riviste scientifiche, organizzatore di conferenze internazionali. "Massimo Rogante - spiega la presidente dell’associazione Arte, Anna Donati - è un personaggio ovunque apprezzato non solo in campo scientifico, ma anche in quello artistico-culturale. Alla cerimonia di premiazione seguirà la consueta conferenza dei "Martedì dell’arte" tenuta da Roberto Cresti sul pittore Ennio Morlotti.

Giuliano Forani