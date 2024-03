"Cultura, qualità e offerta sono cresciute"

Entusiasta del successo del programma teatrale appena terminato al Piermarini, l’assessore alla Cultura Giovanni Ciccardini, tira le somme sulla stagione e coglie l’occasione per annunciare che "insieme alla stagione teatrale termina anche la mia esperienza di assessore per quanto attiene le stagioni teatrali proposte nei cinque anni di consiliatura".

Nel fare un resoconto della stagione e della crescita avuta con la partecipazione del pubblico e la registrazione negli ultimi mesi del sold out per quasi tutti gli appuntamenti, Ciccardini ha tenuto a sottolineare che "di anno in anno si è alzata l’asticella della qualità degli spettacoli offerti con protagonisti di livello nazionale, ma soprattutto di elevato stand; sarebbe ridondante elencarli tutti. Ne è seguito un sempre maggiore numero di spettatori matelicesi e provenienti dai comuni a noi vicini. Il tutto fino a giungere quest’ultima stagione eccezionale".

"È stata una grande soddisfazione avere ottenuto questi importanti risultati – ha concluso l’assessore – in un settore a me poco conosciuto, sotto l’aspetto organizzativo, all’inizio del mandato. Mi resta solo un cruccio: è ancora molto bassa, anche se in aumento, la frequentazione del nostro bellissimo teatro da parte dei matelicesi, compensata dall’abbondante presenza di spettatori di fuori".

