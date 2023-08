Cure termali a Sarnano con il Comune per gli over 65

Dal 25 settembre al 7 ottobre tornano le cure termali a Sarnano. Il Comune di Macerata, in collaborazione con l’Ircr, è lieto di annunciare la riproposizione di questa iniziativa riservata agli over 65 pensionati residenti in città. Un’occasione non solo di benessere e cura, ma anche di condivisione e socializzazione. Le iscrizioni sono aperte dal 4 all’11 settembre allo Sportello InformAnziani Ircr Macerata in piazza Mazzini 37-38, fino a esaurimento dei posti disponibili. Il trasporto messo a disposizione dal Comune (previsto un contributo di 15 euro) partirà dal lunedì al sabato alle 8 dalle varie fermate previste in città. Per accedere alle cure è necessario essere in possesso di un certificato del proprio medico di base. "Riproponiamo con soddisfazione questo utilissimo servizio rafforzando il nostro impegno verso la terza e quarta età, dimostrando attenzione e vicinanza agli anziani della nostra comunità – dichiara Francesca D’Alessandro, vicesindaco e assessore alle politiche sociali –. Il trasporto alle Terme di Sarnano è stato pensato per rispondere alle esigenze della nostra popolazione anziana, che per varie ragioni potrebbe avere difficoltà a spostarsi e accedere alle cure termali. Curarsi alle terme, oltre a mirare al benessere psicofisico, promuove l’inclusione sociale attraverso momenti di aggregazione e scambio". Informazioni e prenotazioni: 0733.256243256375, simona.giachet[email protected] o 0733.263026, [email protected]).