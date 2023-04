Cus Camerino e Corsa alla Spada, si rinnova la collaborazione

Incontro, ieri mattina, tra il presidente del Cus Camerino Stefano Belardinelli e la presidente dell’associazione Corsa alla Spada e Palio Donatella Pazzelli per rinnovare un programma di collaborazione, già avviato un decennio fa, tra le due realtà, il Comune, l’Acrusd Camerino in Corsa, i tre terzieri Di mezzo, Muralto e Sossanta, l’associazione turistica Pro Camerino e l’Avis. Gli attuali presidenti delle principali associazioni interessate, Corsa alla spada e Cus Camerino, vogliono riattivare l’accordo, ma soprattutto riaggiornarlo con prospettive che vedano nella continuità in tutto l’arco dell’anno delle attività, nelle pari opportunità, nell’attenzione in generale per lo sport e nel benessere nuovi obiettivi. "Per la nostra associazione – dice la Pazzelli – è un onore poter collaborare con il Cus Camerino e utilizzare le strutture d’eccellenza del centro sportivo delle Calvie. La Corsa alla Spada è una gara a tutti gli effetti, anche di notevole difficoltà, e la preparazione degli atleti è necessaria per affrontare il percorso, che quest’anno torna nel cuore di Camerino, come è sempre stato fino al terremoto 2016. La presenza poi di una spada nella mascotte dei prossimi Campionati nazionali universitari rafforza il legame tra la moderna realtà del Cus e una festa antica come la nostra rievocazione storica". Erano presenti anche il presidente dell’Avis Camerino Sergio Mancinelli e il segretario generale del Cus Camerino Roberto Cambriani.