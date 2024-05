Cus, De Introna confermato presidente

Antonio De Introna confermato presidente del Cus Macerata. Ancora una volta, prolungando pertanto il record di longevità giunto alle nozze di diamante, ma per l’ultima volta. L’annuale assemblea dei soci ha ri-eletto il carismatico "Totò" alla guida della polisportiva anche per il quadriennio 2024-2027. Settimane fa sembrava che si sarebbe arrivati a nuovi scenari, ma l’imminente abbandono dell’attuale sede in via Valerio per far posto a palazzine, con il trasloco temporaneo e complesso nelle strutture della scuola IV Novembre, hanno spinto i soci cussini per optare in favore della continuità. De Introna festeggia così il 60esimo anno di presidenza, una storia iniziata nel 1964 e senza eguali o quasi nel mondo dello sport e delle istituzioni sportive. Lo stesso De Introna però ha voluto anticipare ai soci che sarà l’ultima sua elezione, poi passerà la mano. È bello e giusto pensare che lo farà dopo l’inaugurazione dei nuovi impianti (previsti per fine 2025) in zona Santa Croce, il coronamento di un sogno personale e di un’attesa durata ben due decenni per De Introna. Un campus che andrà a colmare l’unica grossa lacuna dell’Università. L’assemblea ha inoltre decretato l’elezione del consiglio direttivo che sarà composto da Andrea Scoppa, Matteo Palmioli, Enzo Valentini, Pietro Marangoni, Laura Moretti e Gioia Brambatti (queste ultime novità). Al presidente del collegio revisore dei conti Alfredo Benedetti (confermati i membri effettivi Simone Medei e Cristiano Delcuratolo) è stato affidato il compito di relazionare sullo stato economico, comunicando un bilancio del 2023 che si è chiuso con oltre 50mila euro di utile. La conferma di un positivissimo trend già iniziato da qualche anno, anche se mai si era giunti a queste cifre.