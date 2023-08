"Da ’6alle6’ meno soldi dati in beneficenza"

di Asterio Tubaldi

Anche la beneficenza subisce la crisi? A giudizio del consigliere comunale della Lega di Recanati, Benito Mariani, pare proprio di sì, a giudicare da come nel tempo "si sia ridotta la cifra che la Grottini team Asd ha dato in beneficenza a due realtà recanatesi, che lavorano nel campo della disabilità", ricavata dalla manifestazione 6alle6 svoltasi il 23 luglio. Dopo tre anni di stop dovuti al Covid, ricorda Mariani, è ritornata la camminata all’alba di sei chilometri per le vie della città accompagnata da punti di ristoro e di musica dal vivo. "La manifestazione – aggiunge il consigliere – giunta alla sua quinta edizione (nata nel 2016, ndr) è stata ideata con il nobile scopo della solidarietà e della beneficenza. I proventi vanno infatti a due cooperative storiche recanatesi: "Terra e Vita" e "La Ragnatela", che si occupano di inserimento nel mondo lavorativo di persone svantaggiate e con disabilità. Due cooperative che sono un vanto per la città di Recanati. Da qui anche il forte legame dei recanatesi, e non solo, alla manifestazione ’6alle6’". Poi il consigliere fa il ragioniere e opta per due conti. "La quota di partecipazione, si sa, era di 10 euro comprensivi di colazione e di una maglietta. Il numero ufficiale di partecipanti è stato di 2.800 persone per un incasso quindi di 28.000 euro circa, senza tener conto dei contributi dei numerosi sponsor. L’importo devoluto in beneficenza alle cooperative "Terra e Vita" e "La Ragnatela" è stato di 2.782 euro ciascuna, una somma notevolmente inferiore a quanto devoluto nelle precedenti edizioni. Vediamole. Nel 2018, 3.535 i partecipanti che hanno pagato 6 euro d’iscrizione, per un totale incassato di 21.210 euro (esclusi gli sponsor). Importo complessivo devoluto alle due cooperative 14.722 euro. Nell’anno 2017 erano stati dati in beneficenza complessivamente 9.066,46 con 2.237 partecipanti a 6 euro a testa. Per evitare speculazioni o inutili polemiche, per gratificare sia i cittadini che hanno partecipato alla manifestazione, sia tutti gli sponsor e, in particolar modo, le cooperative beneficiarie – conclude Mariani – sarebbe opportuno rendicontare al dettaglio l’evento, proprio per valutare quali elementi hanno eroso così tanto l’importo da devolvere, se messo a confronto con le precedenti edizioni". Anche perché, fa presente infine Mariani, proprio sulla base di questo resoconto finale il Comune si riserva di concedere un eventuale contributo economico alla Grottini Team Asd e quindi Mariani chiede di "conoscere quali elementi abbiano pesato di più sul risultato devoluto. Ciò sicuramente aiuterà ad organizzare meglio la prossima edizione".