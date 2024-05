Da Fratin a Lupi, sostegno a Pepa

Doppio appuntamento elettorale ieri con due big della politica nazionale. Nella tarda mattina è giunto, con un ritardo di un’ora e mezzo dovuto ad un incidente sull’A14 che ha bloccato il traffico per diverse ore, l’ex ministro alle Infrastrutture e trasporti Maurizio Lupi. Il leader oggi di "Noi moderati" si è incontrato con il candidato sindaco del centrodestra, Emanuele Pepa, nella sua sede elettorale.

Si è parlato principalmente di viabilità e della necessità di dotare l’A14 della terza corsia che manca soprattutto nella parte sud delle Marche. Quindi Lupi ha voluto far visita al Museo di Villa Colloredo Mels dove è rimasto entusiasta e ammirato dei capolavori di Lorenzo Lotto sollecitando a puntare molto su queste opere per incrementare il turismo culturale a Recanati. Nel primo pomeriggio è giunto, invece, a Recanati il ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin (nella foto) invitato da Forza Italia che fa parte della coalizione di centrodestra a sostegno del candidato sindaco Emanuele Pepa. Nel suo breve intervento, il ministro ha augurato al candidato di raggiungere l’obiettivo di conquistare la carica di primo cittadino di Recanati. Quindi si è soffermato sull’importanza, più che mai, del voto europeo per salvaguardare gli interessi degli italiani. Naturalmente ha toccato le politiche green dell’Europa che lui sostiene anche se, ha detto, "devono calarsi nella realtà e, quindi, applicate con giudizio e buon senso".

ast. t.