Da Montolmo a San Claudio, ecco il libro di Piero Giustozzi

"Da Montolmo a San Claudio. Amici per il fiume e altre storie" è il titolo del libro scritto da Piero Giustozzi che domani sera verrà presentato all’Auditorium ex Mercato coperto in via Cavour, a Corridonia. L’appuntamento è per le 21, su iniziativa del Centro socio-culturale e ricreativo Mons. Raffaele Vita, con patrocinio del Comune. La presentazione verrà accompagnata dall’introduzione del saggista e giornalista vaticanista Luigi Accattoli. Il libro racconta di storie antiche e recenti, curiose, inedite e sconosciute relative al territorio di Corridonia e San Claudio. Personaggi sconosciuti, avvenimenti rimossi dalla memoria collettiva che si è ritenuto necessario ricollocare nella giusta dimensione storica allontanando il dubbio della loro stessa esistenza. Nel libro rivive il glorioso passato dell’allora Montolmo, sede istituzionale nel Medioevo ma viene riportata anche la documentazione fotografica dei reperti archeologici rinvenuti a San Claudio. Reperti poi andati dispersi o trafugati, compresi anfore e laterizi di epoca romana o una testina di marmo che venne consegnata alla Sovrintendenza e non più rivista da queste parti.

Andrea Scoppa