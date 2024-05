Da Trincia a Buffa, gli incontri di Performance Strategies

"Public speaking e storytelling" è stato l’appuntamento con cui si è aperto a Milano il programma 2024 di Performance Strategies, società guidata dal maceratese Marcello Mancini. Con oltre 500 partecipanti in presenza, 400 collegati in streaming e più di 400 aziende, il format lanciato lo scorso anno raddoppia il suo pubblico. Protagonisti sono stati Pablo Trincia, il podcaster più seguito in Italia; Federico Buffa, giornalista e telecronista tv, artefice di una costruzione dei pilastri del public speaking; Gianrico Carofiglio, autore di bestseller; Annamaria Testa, storica pubblicitaria autrice di slogan che si sono fissati nell’immaginario collettivo.

"Spesso mi chiedono come mai questo format attiva un pubblico business così trasversale – spiega Marcello Mancini, ceo e presidente di Performance Strategies – ma non ci sono segreti: chi cerca un aggiornamento di livello strategico e ama confrontarsi con professionisti di altre aziende apprezza i relatori di questo evento e i loro contenuti. Ma soprattutto ama la possibilità di aumentare la propria rete di relazioni con manager, ceo e imprenditori che vi partecipano, perché la necessità di esporre in pubblico come di saper generare uno storytelling del proprio brand è un’esigenza trasversale, che tocca il direttore generale come il marketing manager".