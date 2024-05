Da tutta Italia per scoprire i segreti delle erbe spontanee

Partecipate le giornate con Maria Sonia Baldoni, la "Sibilla delle erbe", a Pievebovigliana e Fiordimonte, nel Comune di Valfornace. Da martedì a giovedì persone di ogni età, da diversi Comuni marchigiani e anche da fuori regione (Milano, Roma, Tivoli e non solo), hanno scoperto le bellezze del territorio, le erbe spontanee e gli alberi, nel rispetto delle tradizioni, del cibo semplice e genuino. Il programma è stato aperto da una speciale accoglienza a cura del Comune, che ha patrocinato l’iniziativa e della Pro Pieve, che ha presentato alcune specialità. Tra i protagonisti, Ines Romagnoli la fornaia del paese, e Maila Proietti Checchi, che qualche mese fa ha deciso di intraprendere una nuova professione nel posto in cui vive, consentendo di non far chiudere lo storico negozio di frutta e verdura gestito per 53 anni da una coppia ora in pensione. Insolita e molto apprezzata la passeggiata narrata al centro del paese che ha visto alternarsi lo storico Augusto Ciuffetti, scrittore nativo di Pievebovigliana, profondo conoscitore della storia economica e sociale dell’Appennino, con la Baldoni che ha portato i presenti a riconoscere piante fiori e alberi incontrati durante il percorso. Tante le attività che hanno incantato i presenti.