Dagli spogliatoi al manto erboso: riqualificato il campo ex-Enaoli

Villa Fermani, campo ex-Enaoli e una rinnovata illuminazione pubblica: sono questi alcuni dei fronti sui quali si sta concentrando l’azione dell’Amministrazione di Corridonia. "Sono iniziati i lavori in via Santa Maria e via San Giuseppe – ha annunciato il sindaco Giuliana Giampaoli – per la riqualificazione della pubblica illuminazione. Intanto continua la sostituzione degli arredi urbani deteriorati in tutto il territorio comunale". Attenzione anche verso il polmone verde cittadino, ovvero Villa Fermani (nella foto). "Si stanno eseguendo lavori di miglioramento a Villa Fermani – ha aggiunto –: la gancia delle bocce, la fontanella dell’acqua, l’impianto di irrigazione per il verde, mentre è completato e autorizzato il pozzo Per Villa Fermani si prospettano grandi cambiamenti. Riparte la gara per l’esecuzione dei lavori nell’edificio nobile, è in via di conclusione il progetto di riqualificazione nella zona degli impianti sportivi ed è in stato avanzato il progetto per il recupero della casa del custode".

Altra opera vicina al traguardo è il nuovo impianto sportivo ex- Enaoli di via Sant’Anna, interessato dai lavori di riqualificazione da complessivi 750mila euro, dove è stato anche previsto un intervento di sistemazione della struttura adibita a spogliatoi. Tra i lavori, oltre quelli relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche e al manto erboso, in programma figuravano anche un adeguamento dell’impianto elettrico con in più il restyling degli spazi e dei servizi interi. "Il campo ex Enaoli è pronto ad accogliere gli sportivi piccoli e grandi – ha aggiunto Giampaoli –. Ancora qualche sforzo per il completamento degli spogliatoi, che erano in condizioni disastrose, poi potremo finalmente restituirlo ai cittadini".

Diego Pierluigi