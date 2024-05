Dal Brasile a Porto Recanati

Si sono fermati a Porto Recanati per ben quindici giorni e così hanno visitato gran parte delle Marche i 22 studenti brasiliani della scuola di italiano "Giacomo Leopardi" di Campinas, a San Paolo. A guidarli nel tour è stato il direttore e insegnante della scuola Nazzareno Guerrini, portorecanatese doc, emigrato ad appena 15 anni in Brasile con la sua famiglia. Proprio lui organizza periodicamente questi viaggi in Italia con i suoi alunni, quasi tutti della terza età, per far conoscere la lingua e la cultura italiana, ma soprattutto anche il nostro territorio e le usanze rigorosamente marchigiane. "Oltre a Porto Recanati abbiamo visitato tante città, tra cui Ascoli, Tolentino, Loreto e Camerano, così come siamo andati fuori regione – spiega Guerrini -. In particolare, i miei studenti hanno apprezzato le Marche, un posto poco conosciuto all’estero ma che è stato paragonato come bellezza alla Toscana. E poi ci siamo soffermati pure sulla cultura culinaria del posto: ad esempio, qui non si mangiano le lasagne ma i vincisgrassi. In Brasile è sempre più crescente il fascino per la cultura italiana, e tanti sono i pensionati che desiderano apprendere questa magica lingua e visitare la Penisola".