Dal Giappone a una ditta di Piediripa, le nuove frontiere della maglieria

Partiti ieri i tre giorni di incontri e dimostrazioni dedicati ai quattro nuovi modelli di macchine da maglieria Shima Seiki, firma leader mondiale del settore. L’azienda Ve.Ma.Tex di Piediripa ospita fino a domani l’Open House dell’evento, presentando approfondimenti su programmazione industriale, progettazione capi con software 3D e nuove tecniche di maglieria. "La nostra è un’azienda specializzata nella vendita di macchine per industrie tessili – spiega Massimiliano Principi – che propone tecnologia a chi vuole rinnovare il reparto macchina. Shima Seiki è una casa leader giapponese attiva dagli anni cinquanta, che punta molto sul rinnovamento del processo manifatturiero. Le novità dei macchinari presentati riguardano tecnologie integrali che permettono alle maglie di essere ultimate senza cuciture, o con nuovi lavorati effetto pizzo. Per il momento è stato esposto il prototipo che tornerà in Giappone appena terminata l’esposizione, ma entro un anno il modello potrebbe già essere immesso sul mercato". Conferma il socio Rudi Morbidelli: "Chi lavora con questi macchinari mira alla produzione di pezzi di lusso e non da bancarella, in collaborazione con marchi francesi che sono i principali in questo ambito. La nostra regione è rinomata per le collaborazioni con le firme d’eccellenza: il brand Chanel ha comprato l’azienda Paima di Osimo, ad esempio, e uno dei nostri principali clienti è il maglificio Matisse che ha vestito Lazza, Mr Rain e Mengoni a Sanremo. Questi brand cristallizzano la produttività di eccellenza nella nostra area, permettendo lo sviluppo di un prodotto di qualità". Un’azienda, la Ve.Ma.Tex, che lavora dal 1977 sul territorio, rilevata a ottobre 2021 dagli stessi Principi e Morbidelli insieme a Danilo Sileoni. Con l’idea di implementare i processi tecnologici e formativi del settore, numerosi sono i progetti che li muovono, tra cui quello di creare un’accademia per formare sempre nuovo personale. "Ci occupiamo di assistenza, accessoristica, programmazione e vendita – conferma Sileoni –, studiando da vicino ogni aspetto. La nostra competenza si estende sull’area adriatica di Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, in una continua formazione indirizzata anche alle aziende in fase di partenza".

Martina Di Marco