Dal mare a Morrovalle: Estate ricca di iniziative per i ragazzi della Pars

L’estate sta per finire, e il gran caldo non ha fermato le attività all’interno delle comunità educative per minori della Pars. Anzi, proprio in estate ragazzi e ragazze hanno trovato grandi opportunità per socializzare e divertirsi. Protagonista delle tante iniziative è stata anche "Il Melograno" di Morrovalle, così, non sono mancati i tanto attesi tuffi al mare, con belle giornate passate in spiaggia a giocare e rilassarsi sotto l’ombrellone ed un’altra attività a cui i ragazzi tengono molto, è stata quella delle escursioni in montagna con le guide del Cai di Fermo e di Amandola hanno accompagnato gli ospiti delle Comunità sui percorsi dell’entroterra.

Poi le uscite in barca a vela, grazie al supporto dell’Associazione Liberi nel vento, il progetto "Rientro al porto", grazie al quale alcuni ospiti hanno acquisito le competenze necessarie per raccontare l’ambiente marino e il Museo del Mare di San Benedetto, senza dimenticare il mercatino estivo di Porto San Giorgio. Attività intense, pensate e progettate e programmate con cura dagli operatori e dai responsabili, e che permettono ai ragazzi di sperimentare e sperimentarsi, proiettandosi così verso il mondo e trovare la propria strada.