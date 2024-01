Dalla piscina alla sfera di Peschi, nuova seduta di consiglio comunale

Il presidente Francesco Luciani ha convocato una nuova seduta del consiglio comunale per lunedì 15 gennaio, alle 16. In discussione ci saranno l’ordine del giorno in merito all’ingresso gratuito per gli atleti con disabilità nella nuova piscina (Ninfa Contigiani – Partito democratico); la mozione sul progetto Presente Liberale (Andrea Perticarari – Pd); l’ordine del giorno sull’installazione e attivazione di un semaforo a chiamata all’ingresso di Villa Potenza, tra la fine via dei Velini e via Federico II (Alessandro Marcolini – Pd) e, infine, all’illuminazione permanente per valorizzare la sfera di Umberto Peschi davanti allo Sferisterio (David Miliozzi – Macerata Insieme). Nel caso in cui la seduta del 15 dovesse andare deserta, la seconda convocazione è fissata per il 17 alle 16.