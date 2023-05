Dalla scuola al commercio, un ponte verso la Cina con "ViaSoccer"

Aiutare le giovani generazioni ad aprire la mente e diventare imprenditori di successo: questa è "Dalla scuola al commercio", la piattaforma avviata dall’azienda americana ViaSoccer nel 2015 che ha portato a contatti stabili con la città di Taicang, 25° porto al mondo, con un reddito medio pro capite tra i più alti della Cina. Tutto questo lavorando a stretto contatto con i Comuni, le scuole, le aziende, le associazioni di categoria e gli ordini professionali, supportandoli dal primo approccio con le amministrazioni cinesi fino agli accordi commerciali e di partnership. "La ViaSoccer nasce con il calcio, e inizialmente i rapporti con la Cina sono nati portando avanti l’idea d’inserirsi nel mercato cinese come formatori per gli insegnanti di educazione fisica quando il calcio divenne materia scolastica – ha spiegato Dario Marcolini, vicepresidente e direttore tecnico di ViaSoccer durante un incontro che si è tenuto nei giorni scorsi nella sala Cesanelli dello Sferisterio –: siamo stati i primi ad insegnare calcio, col governo cinese che ha apprezzato molto e ci ha aperto ad altre opportunità, tra cui quella di avvicinare le amministrazioni di Macerata e Taicang, essendo la ViaSoccer esperta in scambi culturali e internazionali". L’azienda ha quindi iniziato a fare da mediatrice in questo nuovo gemellaggio: "Le due amministrazioni hanno voluto fondare questi scambi sulle nuove generazioni, tant’è che abbiamo gemellato le scuole superiori – prosegue Marcolini –: i licei artistici di Macerata e di Taicang, infatti, hanno creato degli abiti in comune, e ciò potrebbe essere propedeutico, ad esempio, per organizzare sfilate italo-cinesi sia a Macerata che a Taicang. Abbiamo poi alzato il tiro, gemellando gli ordini degli architetti e degli ingegneri". Anche la nuova amministrazione maceratese si è mostrata favorevole a questi scambi: "Il nostro obiettivo è far dialogare le varie strutture che si interfacciano tra loro verso la Cina – ha spiegato l’assessore Katuscia Cassetta –: quando ci si presenta in un altro Paese non è così immediato trovare il canale giusto per portare a casa un risultato, ma i gemellaggi con le scuole stanno funzionando e noi, anche con l’aiuto della Fondazione Internazionale Padre Matteo Ricci, faremo il possibile".

Alessio Botticelli