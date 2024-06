Dall’atletica al tiro con l’arco. Applausi alla "Festa dello Sport"

Partecipazione, divertimento e inclusione sono stati gli ingredienti dell’edizione 2024 della "Festa dello Sport" in scena al Sottocorte Village di Camerino, promossa dall’amministrazione con l’associazione Pro Camerino. Protagoniste di "Sport in Piazza", nel pomeriggio, tante discipline, come atletica, badminton, calcio, ciclismo, danza sportiva, ginnastica ritmica, judo, karate, motociclismo, pallacanestro, pallavolo, pattinaggio a rotelle, teqball, tennistavolo, tiro con l’arco. Presenti anche i ragazzi dell’Anffas Sibillini. Un bellissimo anticipo della serata "La Notte dei Campioni", condotta da Marco Moscatelli, che ha visto le premiazioni di tanti personaggi del mondo sportivo legati a Camerino, tra gli applausi del pubblico.

La serata è stata aperta dall’inno di Mameli cantato dagli alunni delle scuole primarie dell’istituto comprensivo Ugo Betti; presenti alla serata anche Enzo Casadidio, consigliere nazionale Coni e presidente nazionale Figest, e Fabio Romagnoli, delegato provinciale Coni Macerata. A metà serata la gradita sorpresa dell’arrivo di tre motociclisti d’epoca, occasione per presentare agli spettatori l’edizione 2024 del Fim Enduro Vintage Trophy, appuntamento internazionale che si terrà a Camerino dal 4 al 7 settembre, con gli interventi del sindaco Roberto Lucarelli e del presidente del Motoclub Camerino, Stefano Ronconi. "Tutti si sono cimentati in tante attività e l’obiettivo era proprio quello di dare a tutti la possibilità di praticare e conoscere nuovi sport", conclude l’assessore Silvia Piscini.