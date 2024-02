Dalle piscine allo Sferisterio, due sedute di consiglio comunale dopo l’ultimo annullamento

Dopo l’annullamento della scorsa seduta per mancanza di atti della giunta, il consiglio comunale tornerà a riunirsi lunedì 4 e martedì 5 marzo. I lavori prenderanno il via alle 15 con interrogazioni relative al traffico di corso Cavour e corso Cairoli (Marcolini - Pd); a Sferisterio Live (Miliozzi - Macerata Insieme); allo stato dei lavori per le piscine (Cicarè - Strada Comune); ai permessi rosa e all’associazione Sferisterio ( Ricotta - Pd); al nuovo statuto dello Sferisterio (Monteverde - Macerata Bene Comune) e al progetto di recupero del Mercato delle Erbe (Contigiani - Pd). Il Consiglio discuterà, poi, le variazioni al bilancio, la surroga del consigliere dimissionario e la nomina del nuovo componente del consiglio di quartiere di Piediripa. Seguiranno le due mozioni su ex Saram (Miliozzi) e ai contatori del servizio idrico (Cicarè).