Dalle scuole all’Orto dei pensatori. Quattro giorni con Macerata Jazz

Al via Macerata Jazz Summer 2024, la tradizionale rassegna musicale che celebra il jazz in tutte le sue sfumature, organizzata da Musicamdo Jazz e dal Comune in collaborazione con ministero della Cultura, Regione e Unimc. Un programma di sei appuntamenti che collega il progetto "I bambini e la città" dei nidi e della scuole di infanzia con la location d’eccezione dell’Orto dei pensatori: si parte lunedì alle 18 alla scuola dell’infanzia di Villa Serra con "Musicamdo Sax Ensemble"; martedì ore 18 il Polo 0-6 Bocelli di Sforzacosta ospiterà Giada Cartone, Alessandro Menichelli e Nicolò Di Caro, per poi concludere la giornata all’Orto dei pensatori (ore 21.15) con la Musicando Jazz Orchestra diretta da Luca Pecchia in "Omaggio a Mingus" e con la partecipazione del sassofonista Max Ionata. Mercoledì la scuola dell’infanzia Elvia Recina di Villa Potenza sarà il palco per il Tonino Monachesi Trio alle 18, seguito dal concerto all’Orto del DMD Trio e del suo ospite speciale, il trombonista Massimo Morganti. Giovedì, ultimo giorno della rassegna, vedrà protagonista il quintetto di Pablo Corradini all’Orto dei pensatori (21.15) tra sonorità jazz e folklore argentino. "Macerata Jazz vanta oltre cinquant’anni di storia – spiega Daniele Massimi, presidente di Musicamdo e ideatore della rassegna –, continuando a valorizzare il genere jazz e i luoghi che lo accolgono. Per questo portiamo avanti gli appuntamenti con i più piccoli". "Coinvolgere bambini e giovani è un modo caratterizzante della nostra offerta culturale", dichiara Katiuscia Cassetta, assessore alla Cultura. Marzia Fratini, responsabile Ufficio Scuola: "Le stesse insegnanti ci chiedono di ospitare questo tipo di appuntamento culturale, essenziale per sviluppare l’intelligenza musicale attraverso l’ascolto di generi quotidianamente poco ascoltati". Una tradizione portata avanti con impegno e qualità nello "scrigno al centro città che è l’Orto dei pensatori, con la sua acustica perfetta", aggiunge Natascia Mattucci, prorettrice di Unimc. "In quest’era digitalizzata è importante permettere un approccio live alla musica", conclude il musicista Fabrizio Caraceni. Biglietti in vendita dalle 20 nei giorni dei concerti all’Orto dei pensatori in via Illuminati o in prevendita su www.ciaotickets.com. Info: 331.2233904.

Martina Di Marco