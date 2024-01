Danni a ’Satollo 13’ a Capodanno

Dopo le luci e l’allegria della festa di Capodanno in piazza Leopardi, arrivano le lamentele per qualche episodio di inciviltà. Il titolare della paninoteca "Satollo 13" di piazza Giacomo Leopardi, quando martedì è andato a riaprire la sua attività ha avuto l’amara sorpresa di trovare uno dei tavoli per il servizio all’aperto gravemente danneggiato. "Si ringraziano gli educatissimi che la sera del 31 hanno utilizzato il nostro tavolo per i festeggiamenti come ripiano per gli spari, creando danni permanenti con tanto di bottiglie di vetro lasciate lì. Possiamo dire che questo 2024 è iniziato all’insegna del rispetto". In effetti il ripiano del tavolino risulta in più punti bruciacchiato e al suo fianco, come ricordo della serata, hanno lasciato uno scatolone di cartone pieno di bottiglie vuote: ma non c’era l’ordinanza del sindaco che vietava in piazza l’uso delle bottiglie o contenitori in vetro e lattine oltre che i fuochi di artificio? Ci sono stati i controlli? Il commerciante ha già presentato un esposto alla Polizia Municipale sperando che attraverso il sistema di videosorveglianza presente in piazza si possa risalire ai maleducati autori del danno.