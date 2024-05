"D’arte e Sapori" ci farà gustare ogni bontà dalla vigna alla tavola

Un percorso di dieci appuntamenti per la valorizzazione delle eccellenze marchigiane. Al via, il 9 giugno, la terza edizione di “D’arte e Sapori“, progetto nato con il contributo di Regione Marche nell’ambito di “Enoturismo Marche: dalla vigna alla tavola“ e promosso da Eclissi Eventi con la collaborazione dello Studio Fazzini, della food blogger Elisa Prioli e dell’Associazione Italiana Sommelier (Ais). L’iniziativa prevede dieci incontri a pagamento, tra cene e degustazioni di prodotti e vini marchigiani, che si terranno in 4 cantine iscritte nell’Elenco Regionale degli Operatori Enoturistici ed in 6 luoghi suggestivi della regione. Ad accompagnare i sapori, le note di jazz e cantautorato.

La kermesse è stata presentata ieri mattina, al bar “La Ternana“ di Civitanova. Presenti il consigliere regionale Pierpaolo Borroni, Francesca Jacopini dello Studio Fazzini, Stefano Isidori e Stefania Morbidelli di Ais Marche, lo chef Simone Cavalieri, Maria Teresa Virgili e Roberto Rossi di Eclissi Eventi. Il programma ha inizio all’Azienda Agricola Stefano Mancinelli di Morro D’Alba (9 giugno) e prosegue al Chiostro San Nicolò di Montecassiano (13 giugno), dove verranno servite le birre del Birrificio Styles. II 15 giugno, appuntamento alla Tenuta Cocci Grifoni di Ripatransone, l’indomani all’Azienda Agricola De Leyva di Pesaro, mentre il 19 giugno, la location sarà la Galleria Scipione di Macerata, con le birre del Birrificio Malaripe. Il 21 giugno, l’iniziativa si sposterà all’atrio del Palazzo Bonafede di Monte San Giusto, con il Birrificio “Il Mastio“, e al chiostro san Nicolò di Montecassiano, che accoglierà i vini della cantina Fattoria Forano.

Il giorno seguente, sarà il chiostro di San Francesco, a Montefiore dell’Aso, a ricevere i commensali con i vini della Cantina Terra Fageto. Infine, il 27 giugno, l’incontro al chiostro di san Francesco di Osimo e i vini della Cantina Finocchi. “D’arte e sapori“ si concluderà il 28 giugno, alla Tenuta di Tavignano, a Cingoli. Prenotazioni sul portale “Marche&Wine“.

Info 0733 865994.

f. r.