Daspo urbano per due giovani

Due giovani maceratesi (ma residenti con le proprie famiglie nell’Anconetano) sono stati colpiti dal provvedimento di Daspo urbano, perché avrebbero aggredito altre due persone dentro a un locale pubblico, causando a entrambe lesioni sopra ai 30 giorni. Tali misure sono state disposte dal questore di Ancona, Cesare Capocasa, e in pratica vieteranno ai due (originari della nostra provincia) di poter accedere in quell’esercizio commerciale per un anno, con divieto di stazionare anche nelle immediate vicinanze. Questo arriva a conclusione delle indagini, condotte dagli agenti dorici della sezione Anticrimine. Stando agli accertamenti della polizia, i due maceratesi si sarebbero resi responsabili di una grave aggressione all’interno di un locale di pubblico intrattenimento. E così avrebbero ferito altri due giovani, causando a uno un trauma cranico commotivo, e all’altro una frattura alla mandibola. Ma non si tratta di un caso isolato. Il questore di Ancona ha emesso, solo nel 2023, ben 59 provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, colpendo con questa misura di prevenzione tutti i soggetti che si sono resi responsabili di condotte violente, i quali sono stati denunciati. "Continua il lavoro della polizia di Stato e di tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio – dichiara il questore Capocasa -, per garantire la vivibilità del nostro capoluogo e di tutta la provincia per assicurare ai nostri giovani spazi e tempi di divertimento compatibili con una comunità onesta e civile quale la nostra".