Decoro urbano a Porto Recanati: Michelini risponde alla minoranza: "Polemica sterile"

"Invece di congratularsi per quanto fatto nel decoro urbano, hanno preferito aprire una polemica sterile e vacua su particolari insignificanti e su presunti disagi provocati dai lavori". Così il sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini, risponde all’interrogazione presentata dal gruppo di minoranza Centrodestra Unito, riguardo ai lavori di restyling svolti a inizio agosto sulla fontana tra viale Europa e corso Matteotti, davanti all’hotel Mondial. "Esercitare il diritto da consigliere d’opposizione per chiedere conto di lavori pubblici che l’amministrazione decide di effettuare è cosa lecita – aggiunge Michelini –, ma scendere in polemiche di bassa leva, molto meno. I lavori di manutenzione straordinaria della fontana si sono resi necessari per eliminare lo stato di degrado in cui versava da anni, con problemi igienici sanitari (acqua putrida, tappetino sintetico indecente e maleodorante)".