Defibrillatore in dono al centro sociale

Un defibrillatore sarà messo a disposizione sia degli ospiti del CentroArancia che delle persone che frequentano il centro sociale per anziani Santa Teresa. Il macchinario è stato acquistato grazie ai fondi raccolti dalla vendita tradizionale della strenna natalizia promossa e realizzata dalla tipografia Linotype di Tolentino, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Pro Loco Tct. Da diversi anni, infatti, l’azienda tolentinate realizza significativi gadget i cui proventi vengono destinati a sostenere progetti solidali e, per il 2023, la mente creativa di Gionata Del Pupo ed Edoardo Mattioli ha portato alla realizzazione di un puzzle di 60 pezzi con le immagini dei più significativi monumenti della città. Il ricavato dalla vendita di questi puzzle, come suggerito dall’assessore Elena Lucaroni, è stato destinato appunto all’acquisto di un defibrillatore.

In totale sono stati raccolti 1.220 euro che simbolicamente sono stati consegnati nel corso di una cerimonia ospitata al centro sociale Santa Teresa, grazie alla disponibilità del presidente Luca Cesini e di tutto il consiglio direttivo e dei volontari. Una festa a cui hanno preso parte anche i ragazzi e le ragazze del CentroArancia con le loro famiglie, la presidente Rossana Baccifava e le aziende che hanno sostenuto l’importante iniziativa. Presenti anche il sindaco Mauro Sclavi, il presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi, il vicesindaco Alessia Pupo, gli assessori Flavia Giombetti, Fabiano Gobbi, Elena Lucaroni e Stefano Servili, consigliere personale del sindaco Sclavi.

Ha partecipato all’iniziativa e portato il suo saluto anche il presidente Ancescao Angelo Formica.

Molte anche le aziende e gli sponsor che hanno aderito, come negli anni scorsi, a questa iniziativa della Linotype, acquistando la strenna che è stata donata ai propri clienti.