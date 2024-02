Defibrillatori: raccolta fondi, pronto lo spot

E’ stata completata la realizzazione dello spot a sostegno della raccolta fondi "Una Scossa al Cuore", con testimonial l’ex ct della Nazionale, Roberto Mancini, per rendere Macerata città cardio protetta [Raccolta Fondi per Nuovi Defibrillatori a Macerata (youtube.com)]. Lo annuncia Simone Ambrosi, alla guida di "Unbeatables", l’associazione che ha promosso l’iniziativa insieme all’associazione Cives, in stretta collaborazione con l’assessore Paolo Renna, sottoscrivendo un patrocinio con il Comune. "Un defibrillatore al posto giusto al momento giusto può salvarti la vita. In un mondo ideale dovrebbe essercene uno ogni 500 metri. In caso di arresto cardiaco, se non si interviene immediatamente, i danni cerebrali possono essere irreversibili". La raccolta fondi è in corso, 30mila euro l’importo da raggiungere. Per donare basta collegarsi al link https://unbeatables.it/una-scossa-al-cuore-macerata-cardioprotetta/.