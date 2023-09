Città blindata per il derby, zona stadio off-limits

Macerata, 27 settembre 2023 – Terzo derby stagionale tra Maceratese e Civitanovese e il capoluogo diventa off-limits nelle strade che circondano lo stadio Helvia Recina. Per garantire la sicurezza e un corretto afflusso dei tifosi, infatti, il comandante della pPolizia locale, Danilo Doria, ha emesso un’ordinanza che per gran parte della giornata di domenica modificherà la viabilità.

Divieto di sosta, dalle ore 12, sul piazzale dello stadio, mentre dalle 13.30 scatterà il divieto di transito. Sempre dalle 12 e presumibilmente fino alle 18, divieto di sosta con rimozione forzata in via Dei Velini, nel tratto compreso tra i due ingressi al piazzale Helvia Recina.

Previsto, inoltre, il divieto di transito nel tratto compreso tra l’intersezione con via Due Fonti e l’intersezione con la bretella che conduce verso via Vittime delle Foibe, a partire dalle 14 o in base alle diverse disposizioni dell’autorità di pubblica sicurezza fino a cessate esigenze, con la seguente regolamentazione: allo sbarramento posto all’intersezione con via Due Fonti, potranno derogare al divieto di transito i veicoli di polizia e soccorso, i veicoli dei residenti in via Dei Velini nel tratto compreso tra via Due Fonti e il civico 151, autobus della squadra locale e autobus che effettuano il servizio navetta per i tifosi ospiti esclusivamente nella fase di deflusso (senza passeggeri); allo sbarramento posto all’intersezione con la bretella che conduce verso via Vittime delle Foibe, potranno derogare al divieto di transito i veicoli di polizia e soccorso, i veicoli dei residenti in via Dei Velini nel tratto compreso tra la citata intersezione e l’ingresso a valle del piazzale Helvia Recina; autobus della squadra ospite, autobus e auto della tifoseria ospite, autobus che effettuano il servizio navetta per i tifosi ospiti (se previsto) esclusivamente nella fase di afflusso e i veicoli autorizzati ad accedere sull’area interna allo stadio.

Per i veicoli della tifoseria ospite è prevista la sosta lungo via Dei Velini (lato destro) e, in caso di necessità anche sul lato sinistro. Le auto dovranno essere parcheggiate rivolte verso Villa Potenza, la sosta sarà consentita fino al termine della manifestazione e comunque non oltre i 30 minuti dal fischio finale della gara. Dalle 12.30 scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata in Panfilo nel tratto compreso tra il civico 5/a e l’opposto civico 24 e nel tratto compreso tra il civico 32/a e il civico 44. Dalle 14.30 previsti, in via Panfilo, il divieto di transito, eccetto bus urbani, residenti, veicoli a servizio di disabili che espongono il contrassegno, ciclomotori, moto e utenti che forniscano motivazioni rilevanti circa la necessità di accedere alla via; il doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra l’intersezione con via Due Fonti e piazzale Croce Verde, con regolamentazione a senso unico alternato all’altezza della curva. In via Murri e al parcheggio Garibaldi ci sarà la possibilità di sosta per i veicoli della tifoseria locale.