Derby spettacolo. Tolentino esulta

: Bucosse, Lanza, Balbo (19’ st Tomassetti), Mercurio (30’ st Di Biagio), Di Lallo, Nasic, Gabrielli (30’ st Moscati), Frulla, Cardinali (37’ st Salvucci), Borrelli, Cancelli (19’ st Garcia). All. Possanzini.

SANGIUSTESE: Monti, Calcabrini (7’ st Pigini), Tombolini, Sopranzetti, Trillini, Sabatini, Monachesi, Sfasciabasti, Handzic, Marini 35’ st Del Gobbo), Del Brutto (19’ st Lattanzi). All. Giandomenico.

Arbitro: Tasso di Macerata.

Reti: 6’ Borrelli (rig), 19’ Del Brutto, 1’ st e 28’ st Cardinali, 22’ st e 40’ st Lattanzi, 32’ st Nasic, 51’ st Garcia.

Note: espulso Sopranzetti al 48’ st.

Otto gol, tante emozioni in un derby davvero elettrizzante. Apre le danze il Tolentino al 6’ quando Borrelli si procura un rigore (fallo di mano di Calcabrini) e lo trasforma, segnando così il suo centesimo gol in carriera. Al 17’ Cardinali ha la palla del raddoppio, ma Monti compie un "miracolo". Così, al 19’, ecco il pari firmato da Del Brutto con una staffilata da fuori che s’insacca sotto l’incrocio dei pali. Bucosse, all’esordio stagionale in maglia cremisi (al posto dell’influenzato Orsini), non può arrivarci: 1-1. Dopo il riposo il Tolentino trova subito un nuovo vantaggio: cross di Borrelli per il colpo di testa di Cardinali che Monti non trattiene. La palla varca la linea di porta: il gol è suo (non di Lanza che aveva poi ribadito in rete). Così debutto con doppietta per il classe 2003 appena arrivato. Gli ospiti comunque trovano il pareggio al 22’ col nuovo entrato Lattanzi, bravo a incornare un traversone dalla sinistra. Passano 4 minuti e lo stesso Lattanzi ha l’occasione per il vantaggio, la sua conclusione lambisce il palo. Allora sono i locali a riportarsi avanti: splendida azione di Borrelli-Garcia, assist al centro per Cardinali che da due passi infila il 3-2. Al 32’, di rimessa, arriva il poker: merito di Nasic che entra in area e supera tutti con un bel diagonale. Gara finita? No! Un altro splendido gol di Lattanzi riapre i giochi al 40’: una fiondata, la sua, da fuori area che si stampa sulla traversa e supera Bucosse (4-3). Allo scadere Handzic si divora la palla-gol del pareggio a due passi dalla porta. Infine, al sesto minuto di recupero Garcia realizza da breve distanza un assist di Salvucci.

Mauro Grespini