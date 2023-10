Di Battista, l’incontro slitta a dicembre

L’appuntamento con Alessandro Di Battista al Festival Storie, che si sarebbe dovuto svolgere oggi, è stato rinviato a sabato 16 dicembre, alle 18 al teatro di Loro Piceno (ingresso libero). Presenterà il suo libro "Ostinati e contrari". "È questo l’unico modo di mantenere la propria indipendenza in un momento storico in cui la posizione dominante imporrebbe un’omologazione di toni e del sentire comune – spiega lo stesso Di Battista –. In direzione ostinata e contraria per affermare la propria autonomia in contrapposizione al pensiero unico". Nel libro, intervista sei persone che, a vario titolo, hanno remato controcorrente.