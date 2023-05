Diciannove donne da 14 paesi unite dalla musica: un concerto per festeggiare l’alimentari Cardelli

I ‘Gen verde’ per festeggiare i sessant’anni dell’alimentari Cardelli in un concerto organizzato insieme al Comune e al Comitato festeggiamenti della Santissima Annunziata. Si terrà stasera alle 21, nel piazzale della stessa basilica montecosarese, l’esibizione della band composta da diciannove artiste donne provenienti da quattordici differenti paesi. Un gruppo che, oltre al talento musicale, vede la propria forza in una dimensione internazionale e nella sua ricchezza e varietà culturali. "Avrei tanto voluto – dice Geminiano Cardelli – festeggiare i nostri sessanta anni di attività, ma nel 2020 non è stato possibile. E così lo faccio adesso, con questo concerto che è il mio modo di ringraziare il mio paese e tutta la comunità che in questi anni ha continuato a sceglierci e a fidarsi di noi. Spero possiate trascorrere una bella serata in compagnia di un gruppo musicale a me molto caro". La serata sarà ad ingresso libero, così come le altre tre che rientrano nel cartellone ‘Di sera all’Annunziata’ promosso dallo stesso Comitato con il ‘Circolo Acli SS Annunziata Aps’ e il patrocinio del Comune e di Montecosaro da scoprire. In queste date, spazio al concerto dei cori di voci bianche ‘Armonie di primavera’ (domani) a cura dell’associazione culturale ‘L’Enarmonica’, ‘Minimoto revolution’ (4 giugno) e ‘The dark side ot fhe Moon’ tributo ai Pink Floyd (11) da parte di ‘FiorOscuro’.

Francesco Rossetti