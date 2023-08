Dieci Donne Mamme Matte in scena con "Il candidato"

Doppio appuntamento per la compagnia teatrale delle Dieci Donne Mamme Matte, protagoniste della commedia "Il candidato" di Oreste De Sanctis sia domani a Camerino che sabato a Valfornace. Domani, alle 21.15, saranno ospiti l Sottocorte Village, mentre sabato, alla stessa ora, si esibiranno in piazza Vittorio Veneto a Pievebovigliana. La storia parla di zio Ninotto (Paolo Romagnoli) che dopo 25 anni decide di tornare in Italia. "Il rientro mette in forte apprensione il nipote Filippo (Massimo Marchetti) che a lungo ha ricevuto un mucchio di soldi da questo parente americano, e a nulla valgono i voti della moglie Sofia (Donatella Pazzelli) affinché un accidente se lo porti via". Sul palco anche Daniela Calcinelli, Loredana Ottavini, Mauro Sebastiani, Francesco Mariotti e Rosella Marsili. La regia è di Alberto Pepe.