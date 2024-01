"Disagi scongiurati alla Don Bosco"

"Finalmente si è forse arrivati a chiudere il cerchio intorno al tanto dibattuto tema delle scuole di Tolentino. Il Consiglio comunale straordinario di venerdì ha messo un punto, con la modifica dell’ordinanza commissariale 33, per il tramite del commissario straordinario alla ricostruzione e senatore di Fratelli d’Italia Guido Castelli, e l’accordo raggiunto dall’amministrazione comunale con la Provincia per la realizzazione di un ’contenitore’ dove far ruotare le diverse classi che nel tempo saranno costrette ad uscire dalle loro scuole interessate dai lavori di ricostruzione post sisma".

Il recente via libera da parte del Consiglio comunale che, con 12 voti favorevoli e 4 contrari, ha approvato la delibera con cui adesso si chiederà all’Ufficio ricostruzione di modificare l’ordinanza 33 in modo da poter riparare e lasciare la scuola Don Bosco in centro storico, trova il plauso anche di Forza Italia che, per bocca del coordinatore comunale Roberto Scorcella, invita a mettere da parte le polemiche e a lavorare per il bene degli studenti.

"L’accordo con la Provincia è un segnale importante di collaborazione e distensione di toni che, nel tempo, troppo spesso si erano alzati, nel tentativo da una parte e dall’altra di strumentalizzare gli studenti, vere e uniche vittime di una situazione precaria, che si prolunga ormai da oltre sette anni e che sta causando una vera e propria moria di iscrizioni che mette seriamente a rischio il futuro delle scuole di Tolentino – incalza Scorcella –. Si sono confrontate due visioni della città diverse, entrambe legittime e abbondantemente argomentate. È doveroso, però, aggiungere anche che la situazione in questi sette anni è cambiata e non certo in meglio, sommando criticità ad altre criticità che in passato non potevano essere previste. Crediamo che il tempo delle polemiche sia finito. Siamo convinti che l’unica strada da percorrere sia quella della sicurezza e del benessere degli studenti, degli insegnanti: questo è l’unico percorso per garantire un futuro alle scuole di Tolentino". Da Forza Italia anche qualche idea per utilizzare al meglio l’immobile, una volta che verrà restaurato: "Si potrebbe pensare ad un contatto con le Università di Camerino e Macerata per poter ipotizzare corsi di laurea distaccati dalle sedi centrali".