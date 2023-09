Disinfestazione del Cosmari contro le zanzare mercoledì e giovedì

Programmata la disinfestazione contro le zanzare. Mercoledì notte gli addetti del Cosmari saranno presenti in Centro storico, Circonvallazione, Castelnuovo, Le Grazie, Santa Lucia, Sambucheto, Fontenoce, Montefiore, Bagnolo e Costa dei Ricchi. Giovedì notte toccherà a San Francesco, Fratesca, Villa Musone, Via del Mare, Spaccio Fuselli, Fonti San Lorenzo, Villa Teresa, Chiarino e Strada dei Pali. Si raccomanda di chiudere le finestre e di non lasciare all’esterno animali domestici.